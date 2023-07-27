Уникальные фотозоны ждут посетителей МУФ-2023 в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для посетителей Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, на площадке в "Лужниках" подготовили фотозоны, посвященные разным городским службам, в том числе спасательным и коммунальным. Об этом сообщает пресс-служба МУФ.

Так, например, в зоне "Примерочная супергероя" москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться на фоне огня в форме пожарных и спасателей. Причем примерить можно будет разную спецодежду: как стандартную, так и предназначенную для особых условий, например подводных.

Отдельная фотозона будет посвящена Мосгазу. Там посетители смогут сфотографироваться в костюме и защитном шлеме специалиста службы с газовым ключом и другими инструментами в руках. Те, кто выложит фотографии в соцсети, отметив страницу Мосгаза, получат специальные фишки, которые можно будет обменять на подарки.

В районе выставки спецтехники городских служб между тем можно будет сделать снимок в ковше экскаватора. А фотозона "Труба" позволит гостям МУФ побывать внутри настоящей водопроводной трубы диаметром три метра. При этом внутри она будет иметь зеркальное покрытие.

Еще одну фотозону – "На холсте из труб" – фактически создадут участники мастер-классов, которые пройдут в "Лужниках" в рамках МУФ. Посетители попробуют создать собственные дизайны из труб водоснабжения и водоотведения, после чего их работы прикрепят к общей инсталляции, из которой получится абстрактная скульптура.

Ранее сообщалось, что посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, встать на вейкборд и освоить серфинг. Занятия для всех желающих проведут профессиональные спортсмены.



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