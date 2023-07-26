Гости Московского урбанфорума в "Лужниках" смогут заняться современными видами спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Мостуризма

С 1 августа по 10 сентября посетители площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" смогут познакомиться с современной спортивной жизнью столицы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В "Лужниках" установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд. Профессиональные спортсмены проведут показательные выступления и занятия для всех желающих", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Одним из мест для активного отдыха станет городская спортивная площадка. Там проведут занятия с использованием уличных тренажеров, организуют мастер-классы по игре в баскетбол, силовые тренировки, соревнования.

Помимо этого, гостям "Лужников" предложат освоить йогу, растяжку и зумбу. В специально отведенной зоне все желающие смогут сыграть в летний хоккей.

В то же время посетители площадки МУФ в Гостином дворе смогут оценить свои физические ресурсы и узнать секреты долголетия от знаменитых столичных долгожителей. В частности, в ходе интерактивной игры "Генератор долголетия" гостям предложат отделить полезные привычки от вредных, сделав несколько простых движений перед экраном. После этого участники получат совет от активиста "Московского долголетия".



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