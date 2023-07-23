Посетителей Московского урбанфорума в "Зарядье" научат планировать бюджет и инвестировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 5 по 11 августа в "Зарядье" в рамках Московского урбанфорума пройдет неделя финансовой грамотности. Эксперты объяснят, как начать собственное дело, получить налоговые вычеты, купить жилье с поддержкой государства. Они также уделят внимание безопасности и расскажут, как не попасться на уловки мошенников. Информация об этом появилась на сайте фестиваля.

Спикеры форума таке расскажут о планировании семейного и личного бюджетов, кибербезопасности, финансовых услугах, инвестировании, предпринимательстве и страхование, сообщает министр правительства Москвы, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

Она добавила, что программа не ограничена одними лекциями, горожане смогут поучаствовать в мастер-классах и играх.

Отмечается, что мероприятия по повышению финансовой грамотности пройдут на Московском урбанистическом форуме впервые. Гостей ждет марафон с использованием современных технологических решений и интерактивных форматов.

Так, финансовый блогер Светлана Толкачева расскажет, как начать собственное дело, планировать бюджет. Эксперты ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров дадут советы, как не попасться на уловки мошенников и организаторов финансовых пирамид, уточнили на сайте.

В свою очередь, эксперты Центра финансовой грамотности города Москвы и ГУ Банка России по Центральному федеральному округу сообщат, как выбрать выгодные банковские продукты и отказаться от навязываемых финансовых услуг. Они также поделятся информацией, как воспитать ребенка в области финансов, уделят внимание правилам рациональных покупок, подчеркнула пресс-служба мероприятия.

Уточняется, что эксперт консультационного центра акционерного общества "Дом.рф" Михаил Ковалев прочтет лекцию о том, как выгодно купить жилье с поддержкой государства, обсудит с участниками виды и условия субсидированных ипотечных программ. По его мнению, покупка собственного жилья для большинства людей – одна их самых сложных и крупных сделок в жизни, чаще всего она связана с ипотекой.

"По данным соцопросов, ипотеку готовы рассматривать более 80 % семей. На неделе финансовой грамотности мы расскажем о том, как задействовать меры поддержки и сэкономить при покупке квартиры", – уточнил он.

На сайте подчеркнули, что сотрудники крупнейших банков поделятся на мероприятии советами, как не бояться кредитов и противодействовать психологическому давлению, которое оказывают мошенники. Особенное внимание они уделят финансовой безопасности в цифровой среде, еще одной темой станут услуги страхования.

Добавляется, что на форуме жители смогут повысить налоговую грамотность. Лекцию о видах налоговых вычетов и способах их получения прочтет эксперта УФНС РФ по Москве. Отдельное мероприятие будет посвящено специальному налоговому режиму для самозанятых.

Пресс-служба Московского урбанистического форума заключила, что с лекциями выступят эксперты Научно-исследовательского финансового института министерства финансов РФ, Ассоциации развития финансовой грамотности и АНО "Диалог", Московской торгово-промышленной палаты, Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ на площадке в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Только 1 августа там пройдет больше 100 различных мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и лекции.

Кроме того, на МУФ покажут экскаватор-шоу. Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам и даже разрежет яблоко ножом.

Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября