В павильон "Куб" для гостей Московского урбанфорума пройдет сенсорное шоу

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

На Московском урбанфоруме в "Лужниках" будет работать футуристическая площадка – павильон "Куб". Здесь посетители смогут увидеть, как изменилась столица за 12 лет. Они могут стать участниками сенсорного шоу, посетить зону интерактивные инсталляции и посмотреть короткометражный фильм о Москве, сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что павильон представит столичный комитет по туризму. Площадка на Лужнецкой набережной также позволит погрузиться в мультимедийное пространство 5D.

Пресс-служба форума уточнила, что на первом этаже павильона пройдет сенсорное шоу "Почувствуй свой город" и показы короткометражного фильма "Москва, я люблю тебя", развитие города в котором будет показано через отношения влюбленных. На панорамном экране будут генерироваться графические эффекты на основе движений гостей.

Добавляется, что на втором этаже разместят интерактивные инсталляции "Туризм – драйвер экономики города", "Комфорт и развлечения", "Мобильность и технологии", "Цифровые сервисы Москвы" и "Здоровье, образование и социальная защита". Их посвятили основным направлениям развития Москвы.

На сайте подчеркнули, что "Куб" будет работать во время всего форума – с 1 августа по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Каждый день на трех сценах с утра до вечера будут проходить выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, красочные шоу, диджей-сеты и многое другое.

Также на сайте МУФ появилась специальная страница "Лужников". Там можно найти актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места.

Москвичам рассказали о том, как "Лужники" готовят к Московскому урбанистическому форуму