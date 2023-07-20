Страницу "Лужников" открыли на сайте Московского урбанистического форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На сайте Московского урбанистического форума появилась специальная страница "Лужников" – олимпийского комплекса, который станет крупнейшей площадкой мероприятия. Свыше 350 спортивных, культурных и развлекательных программ пройдут там в рамках этого события.

"В разделе "Лужники" уже можно найти карту с ключевыми площадками, актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места. Там же опубликуют программу мероприятий, где можно будет выбрать понравившуюся тематику", – говорится в сообщении.

После начала форума там будут размещать видеодневники о жизни "Лужников" в дни мероприятий. Гости смогут посетить концерты и спектакли, тренировки со звездами спорта, шоу, квесты, лекции и многое другое. Вместе с этим для участников организуют гастрофестиваль, на котором можно будет попробовать блюда лучших столичных шеф-поваров.

На модном маркете гости познакомятся с коллекциями местных дизайнеров, а в бассейнах – займутся сапсерфингом и вейкбордингом. Форум предполагает и мероприятия для семей с детьми.

В общей сложности в "Лужниках" заработает свыше 30 тематических пространств, которые покажут, как развивается город. Достижения столицы продемонстрируют в интерактивных павильонах "Куб" и "Цифровые технологии Москвы", в "Световом тоннеле" можно будет увидеть проекцию города будущего.

Вход на мероприятия бесплатный. Для некоторых потребуется регистрация, которую откроют на сайте в ближайшее время.

Кроме того, гости форума смогут освоить навыки скалолазания, научиться основам оказания первой помощи, спасению утопающих от московских спасателей. Серия мастер-классов состоится с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников, в олимпийском комплексе "Лужники".

Столица готовится к Московскому урбанистическому форуму