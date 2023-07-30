Гости МУФ увидят примеры проектов, реализуемых по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гости Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря программе "Мой район" новую жизнь получили многие московские парки. Так, в прошлом году работы затронули 64 парковые и природные территории общей площадью более полутора тысяч гектаров", – отметили на mos.ru.

В число обновленных территорий вошли природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", природно-исторический парк "Битцевский лес", лесопарк "Кусково", Щукинский парк, Всехсвятская роща и парк "Яуза". Эти зоны стали новыми и современными зеленые территориями с широкими возможностями для отдыха рядом с жилыми кварталами.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ на территории "Лужников" и создали современную площадку для занятий йогой в гамаках.

Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами. К осуществлению этой работы привлекаются кинологи из Российской кинологической федерации, а также проводятся фокус-группы и онлайн-опросы.

Первые четыре площадки для прогулок с собаками в рамках программы "Мой район" открылись в 2021 году. В 2022 году в девяти округах Москвы сделали еще 29 площадок. В 2023 году заработают еще 27 таких площадок.

Отдельно на форуме продемонстрируют светящиеся арт-объекты, образцы малых архитектурных форм, диджитал-экран с панорамой Москвы, варианты освещения, которые в настоящее используются в световом оформлении общественных и межквартальных пространств. Подобные светодиодные технологии и решения украшают площадки городского фестиваля "Московские сезоны".

Накануне сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" организуют специальную программу для детей. На площадке "Мой район" юные гости форума смогут построить город в интерактивной песочнице, принять участие в подвижных играх, попробовать себя в управлении мини-экскаваторами.

Транспортная выставка пройдет в рамках Московского урбанистического форума