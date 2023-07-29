На Московском урбанфоруме в "Лужниках" пройдет специальная программа для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" организуют специальную программу для детей. Об этом сообщается на сайте форума.

"Впервые за всю историю Московского урбанистического форума для детей подготовлена специальная программа. В "Лужниках" ребята смогут принять участие в командных играх и различных мастер-классах, сделать аквагрим и попробовать свои силы на скалодроме", – говорится в сообщении.

В частности, на площадке "Мой район" юные гости форума смогут построить город в интерактивной песочнице, принять участие в подвижных играх, попробовать себя в управлении мини-экскаваторами.

Посетителям площадки "Сделано в Москве" предложат сделать аквагрим. Там же проведут мастер-классы по валянию, изготовлению украшений из оргстекла, созданию флолариума, коллажированию, работотехнике, 3D и другим направлениям.

В то же время на площадке Урбанфорума в "Зарядье" для детей организуют неделю финансовой грамотности. Часть мастер-классов для юных гостей проведут специалисты Центробанка РФ. Программа недели финансовой грамотности построена с учетом особенностей возрастов всех детей.



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