Страница парка "Зарядье" появилась на сайте Московского урбанистического форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На сайте Московского урбанистического форума (МУФ) появилась специальная страница парка "Зарядье".

"Эта площадка станет одной из крупнейших на форуме, здесь состоится более 800 различных мероприятий, в том числе культурных, спортивных и развлекательных. Также будет организована деловая программа "Москва-2030. Город, устремленный в будущее", – отмечается на сайте МУФ.

На портале уточнили, что для посетителей состоятся концерты, спектакли, выставки, инсталляции и другие мероприятия. Гости форума смогут поучаствовать в конкурсе и выиграть призы. Кроме того, желающие смогут побывать на чайной церемонии или заняться йогой на парящем мосту с видом на Москву.

В рамках МУФ посетители встретятся с именитыми коучами, также их ждут лекции и мастер-классы. Много мероприятий на форуме подготовлено и для детей.

В парке "Зарядье" обустроят десятки тематических зон, где можно будет узнать, как развивается Москва и планируется будущее города. Кроме того, у пришедших появится возможность посетить творческие мастер-классы, например, гончарную мастерскую, уроки по живописи и созданию картин при помощи кофе.

На все площадки будет свободный вход, однако некоторые мероприятия потребуют предварительной регистрации. В разделе "Зарядье" желающие узнают, как добраться до разных локаций и найдут анонсы событий.

Ранее сообщалось, что гости Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября познакомятся с главными брендами столицы в рамках фестиваля товаров и услуг "Сделано в Москве".

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что на фестивале гости смогут познакомиться с более чем 400 брендами, которые представят больше 3,5 тысячи видов товаров и услуг.

Компании, которые примут участие не только продемонстрируют свои товары и услуги, но и расскажут посетителям о производстве. Также участники проведут для гостей интересные мероприятия.

Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября