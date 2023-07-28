Гости МУФ познакомятся с главными брендами Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости Московского урбанистического форума (МУФ) с 1 августа по 10 сентября познакомятся с главными брендами столицы в рамках фестиваля товаров и услуг "Сделано в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль "Сделано в Москве" пройдет в столице впервые. Событие приурочено к Московскому урбанистическому форуму. Жители города и его гости смогут провести время интересно и с пользой для себя: в программе – спортивные мероприятия, мастер-классы, образовательные лекции, розыгрыши, конкурсы и другие активности", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Фурсин отметил, что на фестивале гости смогут познакомиться с более чем 400 брендами, которые представят больше 3,5 тысячи видов товаров и услуг.

Фестиваль "Сделано в Москве" пройдет в шести тематиках – столица моды, спорта, вкуса, семейных ценностей, креатива и будущего. В свою очередь, компании, которые примут участие, не только продемонстрируют свои товары и услуги, но и расскажут посетителям о производстве. Также участники проведут для гостей интересные мероприятия.

В рамках фестиваля гостям будут доступны следующие зоны: фуд-корт, маркет услуги, маркет товаров, детская площадь, ярмарочная площадь, зона активностей, шатер профориентации, мультимедийный центр, концертная зона и другие площадки.

Помимо этого, посетители смогут принять участие в спортивных мероприятиях, воркшопах, розыгрышах и конкурсах. Также доступны будут к посещению презентации проектов и стартапов. На фестивале запланированы выступления артистов и спикеров.

На mos.ru добавили, что одним из инструментов продвижения локальных брендов программы "Сделано в Москве" является вовлечение компаний в офлайн-мероприятия и предоставление площадок для продажи. Крупные московские мероприятия помогают брендам найти охват, аудиторию и опыт. В свою очередь, москвичи и гости столицы знакомятся с новыми компаниями, приобретают интересную продукцию, а также получают скидки и промокоды.

Ранее сообщалось, что картины известных российских живописцев оживут на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе.

Гости форума смогут увидеть такие произведения, как "Портрет Ф. М. Достоевского" Василия Перова, "Больной муж" Василия Максимова, "Эстафета" Александра Дейнеки, "Новая Москва" Юрия Пименова, "Портрет хирурга С. С. Юдина" Михаила Нестерова, "Устный счет" Николая Богданова-Бельского и другие.

Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября