На площадке МУФ в Гостином Дворе герои известных картин "оживут" при помощи AR-технологий

Фото: mosurbanforum.ru

Картины известных российских живописцев оживут на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе, сообщается на сайте МУФ.

Знаменитые произведения искусства оцифровали, вывели на экраны и сделали интерактивными при помощи технологии дополненной реальности. Дополнят впечатление музейной экспозиции стилизованные картинные рамы.

Гости форума смогут увидеть такие произведения, как "Портрет Ф. М. Достоевского" Василия Перова, "Больной муж" Василия Максимова, "Эстафета" Александра Дейнеки, "Новая Москва" Юрия Пименова, "Портрет хирурга С. С. Юдина" Михаила Нестерова, "Устный счет" Николая Богданова-Бельского и другие.

"Персонажи картин расскажут зрителям, при каких обстоятельствах были созданы произведения искусства и что вдохновляло авторов при их написании. Также они перенесутся на машине времени в современную Москву", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе появится музей вредных привычек. В одном из залов музея будут установлены арт-объекты, демонстрирующие, как курение, алкоголь, неправильное питание и многое другое влияют на здоровье человека.

Также посетители площадки МУФ в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября смогут оценить свои физические ресурсы и узнать секреты долголетия от знаменитых столичных долгожителей.

Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября