Секреты долгожителей узнают посетители МУФ в Гостином Дворе

Фото: mosurbanforum.ru

Посетители площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября смогут оценить свои физические ресурсы и узнать секреты долголетия от знаменитых столичных долгожителей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе интерактивной игры "Генератор долголетия" гостям предложат отделить полезные привычки от вредных, сделав несколько простых движений перед экраном. После этого участники получат совет от активиста "Московского долголетия" или от исторической личности-долгожителя.

На площадке в Гостином Дворе посетители также смогут ознакомиться с деятельностью проекта "Московское долголетие". Его участники ведут активный образ жизни: занимаются спортом, творчеством, образованием, посещают экскурсии, общаются друг с другом и создают собственные клубы по интересам.

С помощью экспресс-теста на площадке симуляционного центра и лаборатории омиксных технологий гости смогут измерить свой биологический возраст.

Ознакомиться с программой МУФ-2023 можно на его официальном сайте.

В то же время на площадке форума в "Лужниках" представят проект "Цифровой двойник Москвы". Посетители мероприятия смогут посмотреть 3D-модель Останкинского района города, а также виртуально прокатиться на велосипеде по ВДНХ. Ознакомиться с проектом можно будет в павильоне "Цифровые технологии Москвы".



Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября