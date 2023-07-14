На Московском урбанистическом форуме откроется музей вредных привычек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На одной из площадок Московского урбанистического форума – в Гостином Дворе – появится музей вредных привычек, который будет работать с 1 августа по 10 сентября с 09:00 до 22:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В одном из залов музея будут установлены арт-объекты, демонстрирующие как курение, алкоголь, неправильное питание и многое другое влияют на здоровье человека. Подобные инсталляции помогут задуматься о вредных привычках, которые зачастую могут повлечь за собой различные заболевания.

Во втором зале будет создано иммерсивное пространство, которое позволит гостям музея оказаться в организме человека с вредными привычками. Здесь посетители смогут увидеть, как меняются внутренние органы под воздействием мимолетных удовольствий.

Кроме того, в Гостином Дворе будет открыт симуляционный центр, в котором можно будет попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, посмотреть на современную операционную с хирургическим оборудованием, научиться делать уколы и прочее.

На площадке также будут работать различные интерактивные пространства. К примеру, посетители смогут поучаствовать в мультимедийном шоу-путешествии и увидеть Гиппократа, очутившегося в современной эпохе и общающегося с искусственным интеллектом.

Отдельную часть выставки посвятят образованию и карьере. Так, гости узнают, какие именно сферы деятельности подойдут им лучше всего, а также познакомятся с метанавыками человека будущего.

Ранее сообщалось, что с 1 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума пройдет выставка спецтехники городских служб. Вся техника будет размещена в олимпийском комплексе "Лужники".

До этого стало известно, что на Московском урбанистическом форуме с 21 по 25 августа состоится неделя экономики.

На мероприятиях представители власти, включая региональные, а также предприниматели узнают об инструментах привлечения инвестиций, поиска поставщиков и возможностях для локализации производств.

В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума