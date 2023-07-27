В рамках МУФ в "Зарядье" пройдет неделя финансовой грамотности для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Зарядье" с 5 по 11 августа пройдет неделя финансовой грамотности для детей и подростков. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

"Неделя финансовой грамотности на Московском урбанистическом форуме задумана как семейный просветительский праздник, где каждый сможет с пользой провести время. В рамках одной площадки мы объединили различные мероприятия для детей и взрослых", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.

Программа недели финансовой грамотности построена с учетом особенностей возрастов всех детей. Для посетителей младшего возраста организуют просветительские занятия, в ходе которых расскажут об истории появления денег и их функциях. Для детей постарше в павильоне "Заповедное посольство" организуют игротеку.

Для подростков на площадке форума мастер-класс проведут эксперты Центробанка РФ. Гости смогут поучаствовать в игре по определению подлинности банкнот и настольной игре "С финансами на ты!".

Между тем на площадке форума в "Лужниках" для гостей подготовят уникальные фотозоны. Они будут посвящены разным городским службам, в том числе спасательным и коммунальным. Гости смогут сфотографироваться в спецодежде спасателей, сотрудников Мосгаза, а также сделать снимки в ковше экскаватора.



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