Авторские экскурсии по историческим зданиям Москвы пройдут в рамках МУФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ), который пройдет в этом году, для москвичей будут организованы авторские экскурсии. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Все желающие смогут посетить экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, они пройдут 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября.

Отмечается, что историк-москвовед, победитель конкурса "Московский гид" Георгий Макеев расскажет об истории и архитектуре городских зданий, объяснит посетителям, как именно восстанавливались дома в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Граждане могут отправиться в Доходный дом Сидамона-Эристова на Малой Бронной улице, который был возведен в неоклассическом стиле по проекту архитектора Виктора Величкина.

Подчеркивается, что в этом доме когда-то жил советский писатель Николай Смирнов-Сокольский. Два года назад строение было капитально отремонтировано, специалисты восстановили фасад, отремонтировали крышу, подъезды и заменили инженерные сети.

Экскурсии в том числе пройдут и в доме П. А. Скопника на улице Спиридоновке. Здание было построено в начале прошлого века, его проект разработал архитектор Густав Гельрих. Фасад дома украшен эркерами, атлантами и орнаментом из цветов.

Для того чтобы попасть на экскурсию, посетители должны подойти к месту старта экскурсии в 12:00 в указанные дни. Все мероприятия будут начинаться рядом с Доходным домом Сидамона-Эристова по адресу улица Малая Бронная 31/13.

Ранее руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказывала, что гости МУФ-2023 смогут повысить уровень своей финансовой грамотности и получить полезные практические советы от экспертов во время Недели финансовой грамотности, которая пройдет с 5 по 11 августа в парке "Зарядье".



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