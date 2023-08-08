На МУФ в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профобразования

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный министерством просвещения РФ и правительством Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие состоится 17–18 августа и станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах.

"Обучение в колледжах столицы с каждым годом становится все более востребованным у подростков. Мы видим этот тренд и развиваем среднее профессиональное образование, делаем его практикоориентированным, современным, заключаем договоры с крупными предприятиями и гарантируем трудоустройство выпускников", – сказала Ракова.

По ее словам, участники форума смогут обсудить важные вопросы качественной подготовки молодых специалистов и работу колледжей будущего.

Деловая программа включает свыше 25 мероприятий и состоит из 5 треков. В панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят больше 100 экспертов, включая представителей крупных госкорпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ из России, СНГ и стран Азии.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Вклад СПО в технологический суверенитет страны", которое состоится 17 августа. Участники поднимут вопросы усиления кадровой политики государства, повышения квалификации и мастерства выпускников колледжей, требований работодателей и создания мощного ресурса развития экономики страны.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что гости МУФ в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.

Выставка с редкими снимками столицы стартовала в Музее Москвы