Больше 33 тыс растений украсили "Лужники" в дни МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

33,8 тысячи цветов украсили "Лужники" в рамках фестиваля "Цветочный джем" в дни проведения Московского урбанистического форума. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что больше 11 тысяч растений разместилось в свадебной зоне, к которой ведет девятиметровый тоннель, украшенный искусственным мхом. В ее центре находится галерея с искусственными цветами и сцена-ротонда с девичьим виноградом.

Отмечается, что цветочные декорации фестиваля вдохновлены парком Miracle Garden в Дубае. Они расположены и в других местах площадки в "Лужниках", в частности, в районе гастромаркета, зоны "Модного маркета" и зоны рыбалки. Для украшения использованы петуньи, тысячелистники, дельфиниумы, эхинацеи, шалфеи, котовники, розы и другие цветы.

Фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября. В рамках него в городе высадили 35 тысяч однолетних растений, 45 тысяч многолетних, 15 тысяч злаков, 5 тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений.



Около 100 тыс растений высадили в рамках фестиваля "Цветочный джем"