Горожан пригласили на квест "Экономика Москвы" в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квест "Экономика Москвы" стартует 14 августа в рамках Московского урбанистического форума, рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Стать его участником можно после регистрации на сайте "Город заданий". Квест продлится до 10 сентября.

"Участникам предстоит выполнить ряд заданий на улицах, в парках, на набережных и в других знаковых местах города, а также ответить на вопросы об экономике Москвы. Отдельный блок задач будет посвящен "зеленым" облигациям столицы для населения, которые были успешно размещены летом этого года", – говорится в сообщении.

Все вырученные средства направят на закупку более 50 электробусов для городского общественного транспорта. Решение поспособствует сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

С первого дня квеста каждый понедельник на сайте "Город заданий" будут появляться задачи на неделю, а также большая тематическая викторина. В общей сложности участникам предложат 28 заданий. Победители получат не только баллы, которые можно обменять на подарки проекта "Миллион призов", но и возможность выиграть уникальную сувенирную продукцию в фирменном стиле "зеленых" облигаций. Забрать ее можно будет в павильонах Московского урбанистического форума.

Ранее стало известно, что с 11 по 13 августа на площадке МУФ в "Лужниках" в рамках 16-го проекта "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" состоятся спектакли, в которых примут участие испанские артисты. В частности, запланировано выступление артистов "Балета Фламенко" из Барселоны.

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