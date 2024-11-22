Москва FM и Capital FM стали обладателями трех высших наград "Радиомании-2024"

Фото: Москва 24

Радиостанции медиахолдинга "Москва Медиа" – Москва FM и Capital FM – одержали победу сразу в трех номинациях национальной премии "Радиомания-2024", которая ежегодно проходит с 2002 года и является одной из самых престижных наград в сфере радиовещания в России.

Церемония награждения состоялась в пятницу, 22 ноября, в Москве. Российская Академия Радио (РАР) признала лучшей в номинации "Информационно-аналитическая программа" программу "Интерактивный час" радиостанции Москва FM.

"Очень рад за наш проект "Интерактивный час", который десять лет не имел названия и именовался интерактивным часом перед вечерним подведением итогов дня. Как только мы сдались и взяли рабочее название в кавычки, сделав его официальным, получили "Золотой микрофон", – рассказал руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

Кроме того, Москва FM получила еще одну награду в номинации "Лучшее утреннее шоу на разговорной станции" за развлекательное шоу "Встань москвичом". В рамках этого проекта ведущие в будни с 07:00 до 11:00 обсуждают события, происходящие в городе.

По словам Димова, в этом году шоу "Встань москвичом" оказалось единственными среди регионов в списке номинантов, поэтому РАР решила добавить проект к другим работам, которые представили уже большие сетевые издания. Он также отметил, что данная программа очень понравилась членам жюри.

"Когда посчитали, выяснилось, что у нас наивысший балл среди всех. Но поскольку мы как будто зашли в гости к сетевым станциям, то решили объявить двух лауреатов. Так что поздравляем коллег со "Звезды", – добавил руководитель департамента радио АО "Москва Медиа".

Еще одну награду в номинации "Оформление эфира" получила радиостанция Capital FM, которая представила на конкурсе шоурил Capital FM.

Ранее телеканал Москва 24 стал лауреатом XXIII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". В 2024 году для участия в конкурсе было подано 600 работ из более 130 городов. Серия кулинарного шоу "Куки внуки: селедка под шубой" АО "Москва Медиа" получила награду в номинации "Развлекательная программа".

Кроме того, премию "За личный вклад в развитие Российского телевидения" получил член Академии Российского телевидения, заместитель гендиректора ВГТРК, первый заместитель директора – руководитель творческо-производственного объединения "Россия-1", гендиректор АО "Москва Медиа" и главный редактор объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Игорь Шестаков.

