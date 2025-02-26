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26 февраля, 08:00

Культура

Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме режиссера

Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме режиссера

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Актер Юра Борисов исполнит роль сербского режиссера Эмира Кустурицы в его новом фильме под названием: "Как я не снял "Преступление и наказание". Кустурица уже встретился с Борисовым и поделился деталями предстоящей работы.

В новом фильме по сценарию герой Кустурицы хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского, однако для этого ему предстоит принять решение, которое может стоить жизни женщине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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