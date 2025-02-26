Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме режиссера

Актер Юра Борисов исполнит роль сербского режиссера Эмира Кустурицы в его новом фильме под названием: "Как я не снял "Преступление и наказание". Кустурица уже встретился с Борисовым и поделился деталями предстоящей работы.

В новом фильме по сценарию герой Кустурицы хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского, однако для этого ему предстоит принять решение, которое может стоить жизни женщине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.