26 февраля, 08:00Культура
Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме режиссера
Актер Юра Борисов исполнит роль сербского режиссера Эмира Кустурицы в его новом фильме под названием: "Как я не снял "Преступление и наказание". Кустурица уже встретился с Борисовым и поделился деталями предстоящей работы.
В новом фильме по сценарию герой Кустурицы хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского, однако для этого ему предстоит принять решение, которое может стоить жизни женщине.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.