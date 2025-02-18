XVII военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в 2025 году на Красной площади с 22 по 31 августа в соответствии с поручением президента России.

Фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой серию ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых – театрализованно-музыкальное действо, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, ежегодно насчитывающего более 1 000 музыкантов из разных стран.

Для каждого фестиваля заранее определяется тематическая доминанта – масштабное событие или этап отечественной истории (годовщина победы российского оружия, знаковое событие становления государства и прочее). Теме подчинены не только режиссерский сценарий, но и подбор музыкальных произведений для выступлений участников и сводного оркестра. В 2025 году "Спасская башня" будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны и МИД России и правительства Москвы в лице департамента культуры столицы.

Купить билеты на вечерние представления можно будет только через официальный сайт начиная с 22 апреля 2025 года.

В прошлом году участие в фестивале впервые принял военный симфонический оркестр Египта. Иностранные гости представили свое прочтение всемирно известных российских песен и исполнили музыкальные произведения своей страны.