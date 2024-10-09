Московский оркестр Musica Viva организует концерты для раненых бойцов СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский камерный оркестр Musica Viva совместно с благотворительным фондом "Наша сила добра" регулярно проводит концерты для раненых участников СВО, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудничество фонда и Московского камерного оркестра началось в январе этого года, когда 10 бойцов СВО, в том числе инвалидов-колясочников, посетили концерт в большом зале Московского концертного зала "Зарядье", а также выступления оркестра в Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

Российские бойцы услышали "Реквием" Моцарта, "Времена года" Вивальди, кантаты Баха и другие шедевры классической музыки. Кроме того, перед подопечными фонда выступили российские солисты, среди них – оперная дива Василиса Бержанская, а также лауреаты международных конкурсов скрипачей Даниил Коган, Равиля Ислямова и Елена Корженевич.

Общее количество бойцов СВО, посетивших концерты оркестра Musica Viva, превысило 300 человек. После выступлений они часто встречаются за кулисами с артистами и общаются в неформальной обстановке.

Также оркестр с ноября прошлого года сотрудничает с Центральным клиническим военным санаторием в Архангельском, где выступает перед проходящими там реабилитацию военнослужащими. Так, первый концерт прошел в лечебном корпусе, второй же – в клубе учреждения. Руководство больницы отметило концерт благодарственными грамотами и попросило в следующий раз приготовить для бойцов марш "Прощание славянки".

Ранее участники специальной военной операции стали гостями площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" по программе от столичного департамента культуры. Солдаты, проходящие лечение и реабилитацию в санатории "Горки", приняли участие в специальных экскурсионных мероприятиях, которые подготовило для них ведомство.

