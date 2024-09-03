Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Технические решения резидентов центра "Феникс" помогают участникам СВО и членам их семей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Центр объединяет представителей органов власти, бизнеса, разработчиков и конструкторов технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что в Москве за год удалось создать кластер ассистивных технологий. При этом на цифровой витрине центра собрано уже более тысячи импортозамещающих решений.

К примеру, российская инновационная компания Steplife с 2019 года занимается созданием высокотехнологичных протезов нового поколения. Компания оказывает комплексную помощь участникам СВО, в том числе обеспечивает их современными и качественными протезами бесплатно.

Гендиректор компании Иван Худяков привел в качестве примера историю бойца Ивана Щербакова, который потерял ногу во время боевых действий. После прохождения реабилитации он не только восстановил свои физические возможности, но и помогал другим людям, отметил Худяков.

"Рехаб Технологии" также оказывают помощь бойцам СВО. Компания оснащает профильные учреждения новейшими продуктами для реабилитации и восстановления. Команда разработала комплекс, включающий в себя модульный роботизированный экзоскелет Remotion и синхронизированную дорожку.

Еще один резидент, компания "Ортомода", специализируется на производстве ортопедической обуви и адаптивной одежды по индивидуальным меркам. По словам гендиректора компании Наталии Волковой, команде удалось разработать и пошить коллекции спортивных костюмов с адаптивными свойствами.

Более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) оказывают помощь бойцам спецоперации и их семьям. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра города, в Москве существует благотворительный проект для женщин, по которому жены участников СВО и многодетные семьи получают консультации различных специалистов.