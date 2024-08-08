08 августа, 18:35Мэр Москвы
Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) оказывают помощь бойцам спецоперации и их семьям, рассказал Сергей Собянин.
"Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.
Другие НКО проводят различные мероприятия по реабилитации бойцов, а также терапевтические занятия. Благодаря помощи общественников военные и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни, подчеркнул мэр.
Градоначальник напомнил, что в столице существует благотворительный проект для женщин, по которому жены участников СВО и многодетные получают консультации различных специалистов, включая помощь психологов.
Московские предприниматели также оказывают поддержку участникам спецоперации, их семьям и жителям новых регионов РФ. Самыми популярными мерами поддержки стали направление выручки на нужды СВО и отправка в зону боев товаров и еды.
Новости часа: более 65 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами НКО в 2024 году