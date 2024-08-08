Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) оказывают помощь бойцам спецоперации и их семьям, рассказал Сергей Собянин.

"Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Другие НКО проводят различные мероприятия по реабилитации бойцов, а также терапевтические занятия. Благодаря помощи общественников военные и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни, подчеркнул мэр.



Градоначальник напомнил, что в столице существует благотворительный проект для женщин, по которому жены участников СВО и многодетные получают консультации различных специалистов, включая помощь психологов.

Московские предприниматели также оказывают поддержку участникам спецоперации, их семьям и жителям новых регионов РФ. Самыми популярными мерами поддержки стали направление выручки на нужды СВО и отправка в зону боев товаров и еды.

