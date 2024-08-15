Летчик-космонавт Шкаплеров рассказал о значении технологий в процессе реабилитации

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Летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров ответил на вопросы жителей Митино о том, как Москва помогает адаптироваться людям с ограниченными возможностями, передает Агентство "Москва".

"Ежегодно столица обеспечивает техническими средствами реабилитации всех обратившихся, а это более 230 тысяч человек", – сказал Шкаплеров.

Благодаря подготовке и участию в чемпионате "Абилимпикс" соискатели с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя более уверенно и легче находят работу. Самыми популярными направлениями для трудоустройства стали информационные технологии, образование, сфера услуг, индустрия гостеприимства, а также торговля. Также Шкаплеров напомнил, что в сентябре на ВДНХ пройдет открытый чемпионат Москвы по кибатлетике.

"Современные кибатлеты используют технические средства реабилитации, среди которых есть электроколяски, бионические протезы, нейроинтерфейсы. Очень важно, что Москва предоставляет площадку, для того чтобы все эти достижения был продемонстрированы, с одной стороны, а с другой, чтобы мы могли еще раз убедиться в том, как человек преодолевает все границы", – подчеркнул он.

По его словам, кибатлетика демонстрирует высокий уровень российских инженеров.

"С одной стороны, именно российские технологии и талантливые разработки отечественных инженеров поднимают соревнования на высокий уровень, с другой стороны, подобные соревнования дают разработчикам возможность не только увидеть свои конструкции в действии, но подсказывают идеи для будущих открытий", – отметил Шкаплеров.

Участники чемпионата будут состязаться в выполнении бытовых операций с применением технических средств реабилитации в семи дисциплинах. Показать себя можно индивидуально или в составе команды. Кроме скорости выполнения заданий, жюри оценит и качество. По результатам каждого тура судьи выставят баллы и составят рейтинг. Заявку для участия можно подать до 20 августа. Призовой фонд конкурса составит 12,25 миллиона рублей. Их разделит 21 лауреат.

Ранее Шкаплеров заявил, что развитие цифровых продуктов с расширенными возможностями преобразовало столичное здравоохранение. По его словам, цифровизация этой сферы и позволяет решить проблему нехватки ресурсов, и дает возможность вовремя оказывать качественную и доступную медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается.

