Антон Шкаплеров отметил высокий уровень цифровизации столичной медицины

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Развитие цифровых продуктов с расширенными возможностями преобразовало столичное здравоохранение. Таким мнением поделился летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.

"Повсеместное внедрение электронных медицинских карт, современные методы анализа больших данных, машинное обучение и прогнозное моделирование, внедрение нейросетей в таких областях, как анализ цифровых изображений, контроль правильности назначаемого лечения и оптимизация рабочих процессов фактически создали в Москве медицину будущего. Изменения произошли буквально у нас на глазах, если еще вчера все помнят очереди на запись к врачу, то сегодня искусственный интеллект помогает ставить диагнозы", – сказал Шкаплеров.

По его словам, цифровизация здравоохранения позволяет и решить проблему нехватки ресурсов, и дает возможность вовремя оказывать качественную и доступную медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается.

"Думаю, что в будущем технологии достигнут такого уровня, на котором происходит сокращение случаев очного обращения к врачу, например, когда речь идет о наиболее типичных или массовых случаях. Цифровые сервисы будут предоставлять пациенту всю необходимую информацию, чтобы он сам принимал решение об использовании тех или иных продуктов", – добавил он.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией в Москве. По словам Сергея Собянина, все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

Также будет внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого ИИ сможет анализировать медкарты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний, "подсвечивая" их медикам.

