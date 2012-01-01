Москвичам рассказали, какую помощь военные получают в едином центре поддержки

Для помощи действующим и бывшим военнослужащим в Москве работает единый центр поддержки. В частности, здесь оказывают юридические и психологические консультации, а также помощь в адаптации к привычной жизни. Кроме того, это место уже стало клубом, в котором можно проводить время всей семьей. Подробности – в материале Москвы 24.

Режим одного окна

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единый центр поддержки участников СВО и их семей работает с февраля 2023 года. Москва стала первой в стране, кто создал такое учреждение. За время работы специалисты оказали бойцам и их родственникам уже больше 160 тысяч услуг, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, здесь можно получить юридические консультации, психологическую поддержку, содействие в поиске работы, помощь в оформлении льгот и мер поддержки, а также сопровождение в медицинской реабилитации. Все услуги в центре оказывают в режиме одного окна. Также в учреждении реализуют программу по возвращению ветеранов боевых действий к гражданской жизни. Каждую семью при этом сопровождает персональный координатор, который помогает адаптироваться к новым условиям жизни и отвечает на все интересующие вопросы.

Также ветераны могут прийти в спортивно-досуговый клуб, чтобы пообщаться с товарищами, отдохнуть, позаниматься в тренажерном или спортивном зале. Здесь же есть бильярдные столы, мастерские, кулинарные и музыкальные студии, даже зона барбекю. Посетить учреждение можно и с детьми: организованы игровая, комната матери и ребенка, библиотека и кафе. Также можно сыграть в настольные игры, поучаствовать в развлекательных и культурных мероприятиях, которые проходят регулярно. А каждую третью субботу месяца здесь есть "Большие семейные дни в мужском клубе", куда приходят всей семьей.

Единый центр поддержки работает со вторника по воскресенье по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2. Его двери открыты с 09:00 до 21:00.

Все виды помощи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Особое внимание в центре уделяют ментальному здоровью военнослужащих: клинические психологи, психотерапевты и психиатры помогают восстановить эмоциональное состояние и рассказывают, как научиться регулировать свои чувства. Кроме того, специалисты поддерживают семьи бойцов в сложные периоды, например, когда "папы далеко". Особое внимание в таких ситуациях уделяют детям.

Также на базе центра работают юристы, которые помогают разобраться с документами. В отдельные дни здесь принимают посетителей уполномоченные по правам человека в РФ и в Москве, гражданские и военные прокуроры, представители московской адвокатской палаты и Социального фонда России.

Кроме того, для ветеранов с инвалидностью смоделировали демонстрационно-тренировочную зону с полномасштабными макетами городской среды и жилых помещений – например, адаптированные подъезд и квартира, кулинарная студия, всевозможные пандусы и подъемники. Каждый элемент можно протестировать под руководством специалистов. Также военнослужащие получат информацию о восстановлении, протезировании, средствах для реабилитации и программе адаптации после боевых травм.

Помогают в центре и с новой работой: для этого здесь есть карьерные консультанты, специалисты по организации собственного дела, клиентские менеджеры по взаимодействию с работодателями и консультанты по обучению. Они понадобятся, чтобы подредактировать резюме, подобрать подходящие вакансии, выбрать новую специальность или программу освоения востребованной профессии.

Также сотрудники помогут занять ребенка военнослужащего во время каникул – здесь открыли досуговый центр "Лето на Береговом". Для ребят проводят активные игры и мастер-классы, тренинги и квесты, тематические прогулки и экскурсии. Кроме того, специалисты подготовят ребенка к школе. А на 31 августа в центре намечен масштабный праздник прощания с летом.

