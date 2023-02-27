14:32Мэр Москвы
Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.
"В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных", – сказал Собянин.
По словам мэра, новый центр будет предоставлять не только услуги семьям военнослужащих, но и самим участникам спецоперации. В центре можно получить психологическую и юридическую помощь, также специалисты предложат услуги реабилитации, образования и поиска новой работы.
"Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь", – отметил он.
Собянин подчеркнул, что к оказанию услуг поддержки участников СВО необходимо привлекать общественные организации. В центре должны осуществлять деятельность общественные и ветеранские организации.
"Синергия общественной организации, волонтерского движения, городских услуг и возможностей должны создать атмосферу, которая поможет семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми", – пояснил градоначальник.
В свою очередь, Голикова напомнила, что по поручению Владимира Путина создается государственный фонд поддержки ветеранов СВО. Она пояснила, что работа будет проводиться не только с ветеранами спецоперации, но и с семьями погибших участников СВО, а также с теми, кто находится в зоне конфликта, теми, кто вернулся и с их семьями.
"Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании", – подчеркнула Голикова.
По словам зампредседателя правительства, сейчас готовится указ президента РФ по созданию госфонда.
Новый Единый центр поддержки находится в районе Филевский Парк по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2. Он будет работать на постоянной основе.
Участники СВО и их семьи получат в центре необходимую помощь, включая оформление социальных пособий и льгот, предоставление иных мер соцподдержки:
- психологическую поддержку и психотерапевтические услуги;
- юридическую помощь;
- поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации;
- помощь в подборе программ адаптации, в переобучении и в дальнейшем трудоустройстве.
В новом центре также создана междисциплинарная комиссия, которая будет рассматривать случаи по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизы технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.
Центр оборудован помещениями для проведения с встреч с координаторами, оказания психологической помощи, оказания юридических консультаций, медиагостиная, зона развития карьеры и трудоустройства, мультифункциональный конференц-зал, кафе, детская игровая комната, выставка, которая знакомит с вариантами приспособления городской среды под нужды маломобильного человека. Кроме того, в центре создана библиотека и комната психологической разгрузки.
В августе этого года в центре планируется открыть зону выдачи технических средств реабилитации, спортивные залы и помещения для общения по интересам.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, который предусматривает бесплатную юридическую помощь для участников спецоперации РФ на Украине, а также для членов их семей.
Авторами инициативы стали сенаторы и депутаты "Единой России". Предлагается внести изменения в статью 20 ("Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической") закона "О бесплатной юридической помощи в РФ".
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