Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.

"В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных", – сказал Собянин.

По словам мэра, новый центр будет предоставлять не только услуги семьям военнослужащих, но и самим участникам спецоперации. В центре можно получить психологическую и юридическую помощь, также специалисты предложат услуги реабилитации, образования и поиска новой работы.

"Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь", – отметил он.

Собянин подчеркнул, что к оказанию услуг поддержки участников СВО необходимо привлекать общественные организации. В центре должны осуществлять деятельность общественные и ветеранские организации.

"Синергия общественной организации, волонтерского движения, городских услуг и возможностей должны создать атмосферу, которая поможет семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми", – пояснил градоначальник.

В свою очередь, Голикова напомнила, что по поручению Владимира Путина создается государственный фонд поддержки ветеранов СВО. Она пояснила, что работа будет проводиться не только с ветеранами спецоперации, но и с семьями погибших участников СВО, а также с теми, кто находится в зоне конфликта, теми, кто вернулся и с их семьями.

"Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании", – подчеркнула Голикова.

По словам зампредседателя правительства, сейчас готовится указ президента РФ по созданию госфонда.

Новый Единый центр поддержки находится в районе Филевский Парк по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2. Он будет работать на постоянной основе.

Участники СВО и их семьи получат в центре необходимую помощь, включая оформление социальных пособий и льгот, предоставление иных мер соцподдержки:

психологическую поддержку и психотерапевтические услуги;

юридическую помощь;

поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации;

помощь в подборе программ адаптации, в переобучении и в дальнейшем трудоустройстве.

В новом центре также создана междисциплинарная комиссия, которая будет рассматривать случаи по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизы технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

Центр оборудован помещениями для проведения с встреч с координаторами, оказания психологической помощи, оказания юридических консультаций, медиагостиная, зона развития карьеры и трудоустройства, мультифункциональный конференц-зал, кафе, детская игровая комната, выставка, которая знакомит с вариантами приспособления городской среды под нужды маломобильного человека. Кроме того, в центре создана библиотека и комната психологической разгрузки.

В августе этого года в центре планируется открыть зону выдачи технических средств реабилитации, спортивные залы и помещения для общения по интересам.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, который предусматривает бесплатную юридическую помощь для участников спецоперации РФ на Украине, а также для членов их семей.

Авторами инициативы стали сенаторы и депутаты "Единой России". Предлагается внести изменения в статью 20 ("Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической") закона "О бесплатной юридической помощи в РФ".



В России расширят поддержку семей бойцов и ветеранам СВО

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