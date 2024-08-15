Участники СВО стали гостями форума-фестиваля "Москва 2030" в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Участники специальной военной операции стали гостями площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" по программе от столичного департамента культуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Сейчас солдаты проходят лечение и реабилитацию в санатории "Горки", который входит в курортный комплекс "Подмосковье" Минобороны России. В качестве развлекательной программы департамент подготовил им специальные экскурсионные мероприятия.

Так, на площадке "Культурный город" участники СВО отправились в виртуальное путешествие по Москве будущего. Им показали пятиминутный анимационный ролик "Москва 2030. Культурный город", созданный в формате 360 градусов, рассказывающий о возможных изменениях столицы уже в следующем десятилетии. Кроме того, гости отдохнули в творческой атмосфере искусства и технологий.

В рамках программы они также прогулялись по парку, заглянули на парящий мост и в ледяную пещеру. Прогулки сопровождались рассказами об инсталляциях выставки медиаарта "Город света".

После этого бойцов ожидал концерт "Классика энерджи" симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", который прошел в большом амфитеатре. Музыканты исполнили попурри на основе произведений Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта, Людвига ван Бетховена, Андрея Петрова, Джузеппе Верди, Эдварда Грига и Петра Чайковского.

Далее по программе солдаты отправились на Красную площадь, где им рассказали об историческом и культурном наследии Москвы. В конце экскурсии военнослужащих пригласили на гастроконкурс на Манежной площади, который организовал столичный департамент торговли и услуг. Там они бесплатно попробовали конкурсные блюда, созданные по лучшим рецептам из разных регионов России.

Между тем москвичей пригласили посетить музыкально-поэтическую программу "Шестидесятники. Поэзия и музыка", которая также состоится в рамках форума-фестиваля. Концерт пройдет в Гостином Дворе 17 августа.

Посетители смогут послушать стихи и песни Роберта Рождественского, а также его современников. Перед гостями выступят артист театра и кино Евгений Волков, певец Владислав Косарев и другие исполнители.

