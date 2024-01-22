Москва предоставила технопарку "Семеновский" льготу по аренде земли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город предоставил технопарку "Семеновский" льготу на аренду двух земельных участков общей площадью почти четыре гектара. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, технопарки, арендующие у города землю, могут перейти на льготную ставку в размере 0,01% от кадастровой стоимости. Сэкономленные средства организации должны направить на свое развитие, поскольку для города это долгосрочные инвестиции в науку и технологии, указал Ефимов и добавил, что такой мерой поддержкой и воспользовался технопарк "Семеновский". Теперь его арендная ставка стала меньше в 150 раз, а размер ежегодной экономии может составить порядка 23 миллионов рублей, сказал заммэра.

Отмечается, что на территории технопарка работают предприятия и организации, большинство из которых заняты в области IT, связи и коммуникаций, а также научно-исследовательской деятельности.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с организацией на десять лет заключены дополнительные соглашения к действующим договорам. Свой статус технопарка она должна каждый год подтверждать в специальной межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности, подчеркнул он.

Со слов директора технопарка Ирины Александровой, сэкономленные средства от льготы по аренде земли вложат в развитие инфраструктуры организации. Так, с 2024 по 2026 год планируется отремонтировать фасады зданий, благоустроить территории, капитально отремонтировать одну из построек, а также привести в порядок инженерную инфраструктуру, заключила она.

В конце августа 2023 года Сергей Собянин сообщил о появлении IT-технопарка "Семеновский". Соответствующий статус мэр присвоил бизнес-центру, расположенному на Малой Семеновской улице. В здании размещены 65 компаний, в которых числится свыше двух тысяч работников, рассказал он.

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"