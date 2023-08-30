Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

IT-технопарк "Семеновский" появится рядом со станцией метро "Электрозаводская", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, такой статус получил бизнес-центр на Малой Семеновской улице, где размещается 65 компаний. В них работают больше двух тысяч человек.



Мэр рассказал, что более 50% резидентов специализируются в сфере IT, связи и телекоммуникации, 32% – в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность.

"Часть строений – это памятники архитектуры XIX века. Также на территории технопарка есть музей геодезических инструментов и оборудования", – добавил мэр.

Он напомнил, что особый статус дает право на разные налоговые льготы, а также позволяет снизить ставку арендной платы за землю. Сэкономленные средства технопарк инвестирует в развитие инфраструктуры, в том числе в строительство объекта коллективного пользования – центр обработки данных.

Ранее на полях Московского урбанистического форума столичные власти подписали с инвестором договор о реорганизации участка бывшей промзоны "Серп и Молот". Редевелопментом займется компания GloraX, которую выбрали по результатам торгов. Объем инвестиций в проект составит 6 миллиардов рублей.

