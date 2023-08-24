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10:07

Город

Технопарк появится в Нагорном районе в рамках реорганизации территории

Фото: 123RF/unkas

Технопарк построят вместо нежилых зданий в Нагорном районе на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас на участке расположено 11 нежилых зданий <...> площадью чуть более 20 000 квадратных метров. Заявитель выступил с предложением реорганизовать территорию, создать здесь современный технопарк", – рассказал он.

Технопарк расположится по адресу Варшавское шоссе, владение 36, и займет территорию площадью 2,39 гектара. Поэтажная площадь самого объекта составит 100 000 квадратных метров.

По словам главы столичного Стройкомплекса, появление технопарка позволит создать в районе новые рабочие места за счет размещения там производственных, научных и офисных объектов.

Ранее Сергей Собянин присвоил статус приоритетного инвестиционного проекта будущему технопарку "Рябиновая 44", который строится в Очаково-Матвеевском. Он станет первым столичным технопарком, который займет нишу пищевой промышленности.

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