Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин присвоил статус инвестиционного приоритетного проекта будущему технопарку "Рябиновая 44", который строится в столичном районе Очаково-Матвеевское. Объект станет первым технопарком Москвы, который займет нишу пищевой промышленности.



"Этот инвестиционный проект – логичное продолжение развития территории около Московского комбината шампанских вин. Здесь уже работают производители напитков, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Площадь объекта превышает 10 тысяч "квадратов". По словам Собянина, новый технопарк оснастят специальной инфраструктурой для малого и среднего бизнеса, а также лабораториями пищевых исследований.



Согласно предварительным расчетам, продолжил мэр, в реализацию проекта до конца следующего года инвестор вложит 617,7 миллиона рублей. Новый статус снизит нагрузку по региональным налогам до 25%, заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории промышленной зоны Прожектор в районе Перово появится новый технопарк. Объект возведут по адресу шоссе Энтузиастов, владение 56, строение 39. В будущем там можно будет проводить научные испытания и осуществлять научно-производственную работу, уточнил он.

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