Собянин заключил соглашения с главами шести регионов РФ о развитии беспилотных авиасистем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в ходе международной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге заключил соглашения о развитии беспилотных авиационных систем (БАС) с главами шести регионов России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Соглашения предусматривают реализацию совместных проектов по развитию российской беспилотной авиации, включая летные испытания на базе региональных аэродромов и индустриального парка "Руднево" при участии федерального центра беспилотных авиационных систем", – говорится в сообщении.

Соответствующие документы были подписаны с Республикой Татарстан, Пермским краем, Свердловской, Томской и Ульяновской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Региональные власти при участии АНО "Федеральный центр БАС" будут оказывать содействие в развитии производств по изготовлению БАС, а также в подготовке их операторов.

В настоящее время в обороте в России порядка 40 тысяч гражданских беспилотников. За пять лет их производство выросло в 2,5 раза, достигнув более 20 тысяч аппаратов в год. В столице показатель производительности вырос более чем в четыре раза.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подобные соглашения Москва заключила с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии. Подписи на документах поставили главы указанных регионов Алексей Дюмин, Дмитрий Азаров, Павел Малков, Максим Егоров и Радий Хабиров соответственно.



Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с регионами РФ