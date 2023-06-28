Кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации в РФ до 2030 года

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Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В течение ближайших 6,5 года в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение о ее утверждении подписано", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Стратегия, утвержденная правительством, определяет пять ключевых направлений, включая в том числе стимулирование спроса на отечественные беспилотники, разработку и серийный выпуска беспилотных авиационных систем (БАС) и создание центров внедрения новых технологий при создании беспилотников.

"Так, например, в рамках разработки и серийного производства беспилотников уже в 2023 году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем", – следует из документа.

По прогнозам кабмина, к 2035 году объем рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может составить более одного миллиона. Систему сертификации средств планируют разработать к 2030 году.

В основном беспилотники планируют применять в отраслях сельского хозяйства, строительного надзора, доставки грузов в труднодоступные районы и других. Сейчас с помощью них инспектируют энергосети, что позволяет снизить риск возникновения аварий на объектах в восемь раз.

В 2024 году в России планируют начать разрабатывать учебные модули и курсы по беспилотникам. В дальнейшем их внедрят в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Кроме того, будет создан кадровый резерв БАС с вакансиями и информацией о потенциале специалистов области.

Ранее стало известно, что Москва будет сотрудничать с пятью регионами России в сфере развития беспилотных авиационных систем. Соответствующие соглашения с главами субъектов подписал Сергей Собянин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соглашения были заключены с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии.

