Полиция проверит свадебные агентства, запускающие дроны в Москве – СМИ

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Столичное управление МВД России начало проверку свадебных агентств, предлагающих съемку с использованием квадрокоптеров в Москве и Подмосковье, несмотря на запрет полетов дронов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, агентства продолжают осуществлять видеосъемку свадеб с воздуха, но за более высокую стоимость: цены на услуги выросли с 5 до 20 тысяч рублей за час.

"Все от 20 (тысяч рублей. – Прим. ред.). То есть, если даже часик, это будет 20 только за работу. Риски сейчас огромные, нас гоняют. Две уголовные статьи нам, 275-я, 276-я", – сообщил представитель одного из свадебных агентств.

Решившихся на съемку сразу предупреждают о рисках, рассказали предприниматели. Видеозапись с воздуха якобы осуществляют на "проверенных" локациях: вдали от жилых домов и административных зданий. Съемка проводится быстро, чтобы успеть покинуть место до того, как очевидец вызовет полицию из-за дрона в воздухе, передает СМИ.

Помимо этого, предупреждают представители агентств, в случае задержания молодоженам не вернут потраченные на съемку деньги. Они также предполагают, что на пары не распространится ответственность в случае задержания, однако дать стопроцентные гарантии не могут.

Запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Московской области действует с 3 мая 2023 года. Исключением являются объекты, которые используются по решениям органов государственной власти. За нарушение правила гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.



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