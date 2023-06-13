В Росавиации объяснили, чем грозит несанкционированный запуск беспилотника

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В Росавиации рассказали, какая ответственность грозит за несанкционированный запуск дрона в РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Так, штрафы для физлиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч, для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей.

В случае если кто-то пострадал или погиб, нарушителю будет грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, незаконная фото- и видеосъемка с дрона может стать причиной возбуждения уголовного дела за государственную измену, шпионаж, разглашение гостайны, незаконное получение информации, содержащей гостайну.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ разработал проект постановления правительства, который внесет изменения в федеральные правила использования воздушного пространства государства. Нововведения коснутся упрощения регламентов для развития отрасли гражданских дронов.

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