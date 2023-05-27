В Липецкой области ввели запрет на запуск беспилотников и салютов

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести ограничение на полеты беспилотников на территории региона, а также полный запрет на использование любых видов беспилотных судов, салютов и пиротехнических изделий.

По его словам, исключения будут сделаны только для БПЛА органов государственной власти и силовых структур, когда их применение необходимо для обеспечения безопасности.

"С пиротехникой – никаких исключений! Тотальный запрет. Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали. Что за хлопки? Что за вспышки? Людей прекрасно понимаю", – написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что контроль соблюдения правил по использованию беспилотников в Липецкой области будет усилен. По словам Артамонова, вопросы безопасности всегда находятся в приоритете.

23 мая постановление о запрете на запуск беспилотников также вступило в силу в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что бороться с БПЛА будут оперативные группы, в которые войдут дружинники, сотрудники полиции и Росгвардии.

До этого в Госдуме предложили создать рабочую группу, в рамках которой участники будут в оперативном порядке разрабатывать инициативы по регулированию использования беспилотников.