Госдума поддержала законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов всех видов

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Госдума поддержала в первом чтении проект закона, который даст возможность силовикам пресекать движение не только воздушных, но и наземных, а также водных дронов.

В настоящее время силовые структуры могут противостоять только воздушным беспилотникам.

Соответствующий проект внесли в Госдуму в конце марта. Его авторами стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и другие парламентарии "Единой России". В пояснительной записке отмечается, что беспилотник разрешается уничтожить или повредить, можно будет подавить или преобразовать сигналы его дистанционного управления.

Также член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что в РФ необходимо ужесточить законодательство в сфере контроля за ввозом, продажей и использованием незарегистрированных беспилотников.

