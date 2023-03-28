В ГД внесли законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение дронов всех видов

Фото: depositphotos/Nesterenko_Max

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому силовые ведомства имеют право останавливать движение любых беспилотных летательных аппаратов в зоне своей ответственности. Документ был опубликован в думской электронной базе.

Его авторами стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие парламентарии "Единой России".

"Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУ СП при президенте РФ по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов всех видов", – подчеркивается в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что беспилотник разрешается уничтожить или повредить, также можно будет подавить или преобразовать сигналы его дистанционного управления.

"Актуальность нашей инициативы – очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях. Действующее законодательство, однако, позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным беспилотникам", – указал в своем телеграм-канале Хинштейн.

Ранее сообщалось, что специалисты оборонно-промышленного комплекса РФ заинтересованы в изучении обломки американского беспилотника MQ-9. В "Ростехе" отметили, что всегда нужно следить за тем, как развивается оборонная промышленность в других государствах.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. Он летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования БПЛА США перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и рухнул в воду.

США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!