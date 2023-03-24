В "Ростехе" заявили, что обломки беспилотника США представляют интерес для российского ОПК

Фото: Emerson Nunez/Us Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire/ТАСС

Специалисты оборонно-промышленного комплекса РФ заинтересованы в изучении обломки американского беспилотника MQ-9, который ранее упал в Черное море. Об этом сообщили в государственной корпорации "Ростех".

"Конечно обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для российской оборонной промышленности. Любую находку такого порядка следует разобрать и изучить до последнего болта", – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В "Ростехе" отметили, что всегда нужно следить за тем, как развивается оборонная промышленность в других государствах. Уже имеющаяся у российских специалистов информация свидетельствует о том, что за границей в сфере ОПК есть как успехи, так и промахи.

Ранее сообщалось, что утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. БПЛА летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотником в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российские военные могут заняться подъемом беспилотного летательного аппарата США со дня Черного моря.



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