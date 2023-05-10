В РФ предложили ставить БПЛА на учет по аналогии с автомобилями

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Беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на территории РФ следует выдавать уникальные номера и продавать их только с паспортом и обязательной постановкой на учет. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду!" Сергей Миронов.

"Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных", – написал политик в своем телеграм-канале.

Миронов уверен, что база позволит контролировать БПЛА на цифровом уровне, а уникальные номера и данные о держателях – своевременно привлекать владельцев к ответственности в случае нарушения.

За использование незарегистрированного беспилотника Миронов предложил привлекать к административной или уголовной ответственности.

Ранее в Москве запретили запускать беспилотники. Документ устанавливает порядок выдачи разрешений на полеты. За несанкционированный запуск БПЛА держателю может быть назначена административная или уголовная ответственность.



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