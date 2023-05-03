Власти запретили выдачу разрешений на полеты БПЛА в Подмосковье

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В Московской области запретили выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

"На заседании оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья", – отметили в сообщении.

Исключением являются авиационные работы, которые проводятся оперативными службами и органами госвласти. Запрет уже введен в исполнение.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующий протокол подписали во время заседания Оперативного штаба столицы. Документ устанавливает порядок выдачи разрешений на полеты.

По словам градоначальника, такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.



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