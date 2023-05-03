Полет БПЛА и дронов запретили в Санкт-Петербурге с 3 мая

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Полет БПЛА и дронов запретили в Санкт-Петербурге с 3 по 15 мая. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на данные филиала "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Да, действительно действует запрет на полеты в 150 километрах от города. Все, кроме Пулково. Дроны и беспилотники тоже запрещены", – сообщили специалисты.

Однако эксперты не указали причину запрета. По некоторым сведениям, это связано с подготовкой ко Дню Победы.

За нарушение этого запрета гражданин может получить штраф или арест. Наказание предусматривается статьей 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение правил использования воздушного пространства"). Максимальным наказанием является штраф в размере 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

До этого Сергей Собянин рассказал, что с 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Градоначальник объяснил, что такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.



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