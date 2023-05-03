Вопрос о полетах беспилотников 9 мая решают спецслужбы, а не Кремль – Песков

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Кремль не может поддерживать или не поддерживать предложение о запрете полетов беспилотников 9 мая, это прерогатива специальных служб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", – отметил он.

Ранее Песков сообщал, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы. Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 Мая.

На это представитель Кремля подчеркнул, что по этому вопросу организованы сложные и напряженные мероприятия. Песков также подтвердил намерение Владимира Путина выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится