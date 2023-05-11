Депутат призвал ужесточить законодательство РФ в сфере контроля за беспилотниками

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В России необходимо ужесточить законодательство в сфере контроля за ввозом, продажей и использованием незарегистрированных беспилотников. Такое предложение в беседе с РИА Новости озвучил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

"Хотя в Воздушном кодексе РФ и закреплена обязанность по регистрации беспилотных авиационных систем, <...> злоумышленники, готовящие нападения на гражданскую или военную инфраструктуру, регистрировать свои БПЛА не будут. А значит, в этой сфере нужно максимальное ужесточения контроля и мер ответственности", – сказал депутат.

Другая проблема, на которую указал парламентарий, – рост числа беспилотников и отсутствие контроля за их движением. Из-за этого создается опасность не только для инфраструктурных объектов, но и для людей. Он привел в пример аэропорты: на их территории запускать дроны запрещено, однако зафиксировано уже несколько случаев, когда БПЛА появлялись рядом с самолетами.

Решение проблемы незарегистрированных беспилотников Немкин видит в создании специального отечественного ПО, которое бы противодействовало нелегальному использованию дронов. В связи с этим он также считает важным сосредоточить усилия на подготовке и сохранении соответствующих IT-специалистов. Для обсуждения перспектив решения этих задач в Госдуме проведут необходимые консультации, подытожил депутат.

Ранее с предложением ставить беспилотники на учет выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду!" Сергей Миронов. Он считает, что БПЛА необходимо выдавать уникальные номера и продавать их только с паспортом. По его мнению, это позволит контролировать перемещения дронов и своевременно привлекать их владельцев к ответственности в случае нарушений.



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