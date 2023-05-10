Атаку беспилотников на Кремль можно расценивать как попытку теракта против Путина – Песков

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников является возмутительным шагом, который приравнивает Украину к странам – спонсорам терроризма. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV.

Песков добавил, что атака украинских беспилотников на Кремль может расцениваться как попытка проведения теракта против Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля добавил, что власти РФ принимали и будут дальше принимать все необходимые меры безопасности после попытки Киева атаковать Кремль. Кроме того, добавил Песков, российская сторона обязательно ответит на подобные шаги.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская сторона не имеет отношения к данному инциденту и не обладает информацией о том, кто мог организовать нападение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников на Кремль смехотворны. Он добавил, что решения о совершении подобных нападений и прочих акций сначала принимают в США, а Украина выступает их исполнителем.

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль