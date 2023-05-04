Песков назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль

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Попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников на Кремль смехотворны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что решения о совершении подобных нападений и прочих акций сначала принимают в США, а Украина выступает их исполнителем.

"Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне – они, конечно, смехотворны абсолютно", – передает его слова RT.

Песков подчеркнул, что Москва осознает, кто именно стоит за произошедшим. Он добавил, что США не только принимает решение, но еще и не позволяет Киеву выбрать средства для выполнения приказов.

"Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все на двое или не делить – это как угодно, но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", – сказал он.

В ночь на 3 мая Кремль попытались атаковать два беспилотника. Оба украинских БПЛА были сбиты, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Позже Песков заявил, что на момент нападения беспилотников на кремлевскую резиденцию Путин работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев не предпринимал попыток атаковать Москву или Путина.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с попыткой атаковать Кремль.

Ранее в МИД РФ заявляли, что не сомневаются в том, что за атакой стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Ведомство призвало мировое сообщество и международные организации осудить действия Киева.



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