Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль

Фото: kremlin.ru

В сложных ситуациях Владимир Путин всегда сохраняет спокойствие и сдержанность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции президента на атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль в ночь на 3 мая.

"Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло", – информировал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, попытавшиеся атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ БПЛА были сбиты военными. В результате происшествия никто не пострадал. В момент атаки беспилотников Путина в Кремле не было, сообщил Песков.

Произошедшее в Кремле назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера. По информации российских властей, попытку атаковать объект предприняла Украина.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, пояснил, что страна не причастна к случившемуся. По его словам, армия страны ведет вооруженные бои только в пределах Украины.



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