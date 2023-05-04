Захарова заявила, что за действиями киевского режима стоят его западные кураторы

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

За всеми действиями Киева стоят его западные кураторы, которые внушили Украине чувство абсолютной безнаказанности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы", – заявила она.

По мнению Захаровой, они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля "авантюристов и бандитов", снабдив их деньгами и оружием, а также обеспечив политическим прикрытием и военным сопровождением.

3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю при помощи беспилотных летательных аппаратов. Два беспилотника были выведены из строя. В ходе атаки никто не пострадал.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



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