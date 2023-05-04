Американский журналист высмеял версию Запада о причастности РФ к атаке на Кремль

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Версия западных СМИ о том, что атака беспилотников на Кремль 3 мая была спланирована Россией, ничем не лучше утверждений о том, что Москва подорвала "Северные потоки". Об этом американский журналист и юрист Гленн Гринуолд написал в своем Twitter.

Таким образом он прокомментировал статью в The Wall Street Journal, где высказывалось предположение, что атаку беспилотников на Кремль спланировали в Москве. Журналист напомнил, что подобным образом СМИ раньше писали о причастности российской стороны к подрывам на "Северных потоках".

"Теперь они считают, что Кремль вчера атаковал сам себя", – написал Гринуолд.

По его словам, подобная версия является просто несостоятельной.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского президента.

В свою очередь, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



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